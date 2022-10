Alessia Pifferi | spunta l’ombra degli abusi sessuali sulla bambina

Altre ombre inquietanti sul caso che vede protagonista. La 37enne si trova in carcere a Milano con l'accusa di aver fatto morire di stenti la figlia di 18 mesi, Diana . Nelle scorse ore sono trapelati nuovi elementi.e un ...Spunta una chat nella quale, la 37enne in carcere da luglio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato sola in casa per 6 giorni la figlia di un anno e mezzo, rispondeva 'lo farai' a un uomo che nell'...Altra inchiesta. Messaggi della madre a un 56enne che chiede: "Posso baciarla". Lei replica: "Lo farai" Non ha solo lasciato morire di stenti la sua bambina mentre lei se ne stava tranquilla dal fida ...Sia l'uomo, al quale sono stati sequestrati due pc e un telefono, sia la donna sono indagati per "corruzione di minorenne".