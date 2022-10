Zingaretti | ' Meloni vuole un' Italia più ingiusta a favore di ricchi e evasori fiscali'

Il Sannio Quotidiano

...ha proposto un'Italia "più ingiusta: condono ai furbi, occhiolino agli evasori, meno tasse ai ricchi". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola. ...Archiviate le elezioni politiche di settembre con il governo di Giorgia, nel Lazio si scaldano i motori per le prossime regionali che in molti gia' indicano come ... Nicola, nei giorni ... Governo: Zingaretti, ‘Meloni propone Italia più ingiusta, elenco problemi e no soluzioni’ Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il presidente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti: "Non è un caso che, tra tante parole, manchi drammaticamente un riferimento al tema più urgente di questo nostro Paese: il livello i ...