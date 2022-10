Tetracloroetilene | De Stasio | “In due anni accertamenti non effettuati”

Leggi su anteprima24

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De, consigliere comunale di "Prima Benevento". "Ieri ho presentato un'interrogazione al Sindaco in relazione alla mancata effettuazione dei necessari ulterioried esami per poi poter procedere finalmente alla bonifica della falda acquifera contaminata da. Tale falda serve il Rione Libertà, il Rione Ferrovia ed il Centro Storico. Nel Giugno 2019 il Sindaco comunicava, a tal proposito, la imminente fornitura di acqua dai pozzi di San Salvatore Telesino che, invece, a quanto pare, non sono stati ancora completati, nonostante i finanziamenti ricevuti; Nel mese di Luglio 2019 si concludeva la prima fase del Piano di Caratterizzazione imposto dalla Legge, che accertava la contaminazione della falda ...