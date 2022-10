Spiagge sarde depredate | 250 kg di sabbia tornano a Chia

Ben 250 chili di sabbia rubata questa estate dai litorali di Chia sono tornati a casa. I volontari dell'associazione Sardegna rubata e depredata hanno riportato il prezioso bottino nella spiaggia di ...Olbia. Sembra piena estate invece siamo ad oltre metà ottobre e lesono piene di gente. Le alte temperature, sopra la media stagionale, hanno invogliato i turisti a scegliere la Sardegna e i residenti a prendere tutto l'occorrente (asciugamani, creme ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Nella prestigiosa guida enogastronomica ci sono tante conferme e ben sette new entry Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, ...