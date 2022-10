(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare i tornei di Astana e Firenze, Janniktorna domani in campo per il primo turno dell’ATP 500 dicontro il cileno Cristian. La kermesse austriaca rappresenta di fatto un’ultima spiaggia per il tennista azzurro in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il ventunenne altoatesino, per sognare una clamorosa rimonta nella Race ed il pass per il torneo di fine stagione tra i “Grandi Maestri”, dovrà però arrivare fino in fondo sia ache a Parigi-Bercy (evento previsto nella prossima settimana). Uno scenario molto difficile per l’attuale n.12 al mondo, che ha comunque un buon tabellone in Austria (ad attenderlo al secondo turno c’è l’argentino Francisco Cerundolo) almeno fino ad un eventuale quarto di finale contro l’ex n.1 ATP ...

OA Sport

... partirà sfidando al primo turno Cristian, nella giornata di mercoledì. Jannik, che in questo ... In termini di Race to Turin, le speranze disono legate anzitutto a un grande risultato a ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domani (mercoledì 26 ottobre) . L'orario ed il campo sono ancora da definire . Gli organizzatori, infatti, devono ... Sinner-Garin, ATP Vienna 2022: a che ora inizia, dove vederlo in tv, programma, streaming ALTRI SPORT Tennis: a Vienna esordio agevole per Sinner, in quota anche Musetti prenota il passaggio del turno a Basilea Jannik Sinner torna in campo dopo l’infortuno di Sofia a caccia di un posto per ...Matteo Berrettini rinuncia all'Atp di Vienna e dice addio matematicamente alla qualificazione a Torino. Jannik Sinner resta in corsa.