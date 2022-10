L' opposizione dura del Pd in memoria di Matteotti

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Sarà unae intransigente quella del Partito Democratico al governo Meloni. Il segretario Pd, Enrico Letta, lo ha ribadito in Aula alla Camera rispondendo una serie di 'No' ai punti toccati da Giorgia Meloni nel discorso con cui chiede la fiducia al Parlamento. Dai diritti alle riforme, dalla scuola alla sanità, il segretario ha rimarcato più volte come il Partito Democratico sia "profondamento alternativo" al governo Meloni. "Sui diritti saremo inflessibili, così come sul welfare e il lavoro", assicura il segretario del Pd. "Il salario minimo deve essere fra gli strumenti per combattere le diseguaglianze. Parola, diseguaglianze, che manca completamente dal suo discorso", osserva il leader dem. Perché alla base di tutto, nel discorso di Meloni "si rispecchia" la "destra destra", come viene segnalato dal Nazareno, la sua ...