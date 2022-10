Lo Monaco pazzo di Kvara | “Può essere un crack” Poi spiega le mosse di ADL sul futuro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, Radio Marte ha intervistato il direttore sportivo Pietro Lo. L’ex dirigente di Catania, Udinese e Genoa si è espresso riguardo la situazione di Kvichatskhelia. Di seguito le sue parole: “L’aumento del valore di mercato di tanti calciatori del Napoli è merito di Spalletti? Sì, dipende da ciò che l’allenatore riesce a tirar fuori da loro, e Spalletti tira il meglio da ognuno. Il mercato è impazzito e i valori lievitano subito.”tskhelia Napoli (Getty Images) “De Laurentiis ha una strategia per teneretskhelia” Sulla questioneil dirigente ha poi dichiarato: “Khvichatskhelia, oggi, per quale cifra lo venderei? Non meno di 70 o 80 milioni. Il prezzo lo fa il mercato. Il georgiano, adesso, ha tutta una fila di ammiratori ...