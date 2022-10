Digitale | Buon Compleanno al Cloud | oggi compie 25 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Se i computer hanno cambiato le nostre vite c'è una tecnologia che ha cambiato per sempre il modo di utilizzarli: ile la 'nuvola'festeggia 25. Ilè un'invenzione che ha dato impulso alla quarta rivoluzione industriale. La prima persona ad utilizzare il termine 'computing' in ambito accademico fu il professore Ramnath Chellappa durante una conferenza a Dallas il 26 ottobre 1997. Attualmente il 60% delle imprese italiane utilizza ilposizionando il nostro Paese al 5° posto in Europa per un mercato che, globalmente, vale 484 miliardi di euro con un giro d'affari previsto per il 2030 superiore ai 1.500 miliardi di euro (+15,7% di crescita annua). "Ilha permesso di ripensare radicalmente tutti i ...