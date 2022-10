Bambina stuprata e abbandonata in strada in India | Invece di aiutarla la riprendono con il cellulare

(Di martedì 25 ottobre 2022) È davvero una tragedia quella che nelle ultime ore ha avuto luogo in Uttar Pradesh, uno degli stati nel nord dell’. Unadi soli 12 anni è stata trovata supina per terra, ferita e sanguinante, dopo un violento stupro. Secondo il report stilato dalla polizia locale, Kannauj -questo il nome della- aveva lasciato casa lo scorso Domenica per recarsi al mercato locale e non ha mai fatto ritorno. La famiglia della 12enne si è subito allarmata ed ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, ma per la piccola era già troppo tardi. Non è chiaro chi sia il colpevole della violenta aggressione, fatto sta che, ad essere forse più scioccante della violenza, è il comportamento degli uomini che l’hanno ritrovata. Laè stata ritrovata per terra, all’ingresso di una residenza ...

di 12 annie abbandonata sanguinante in strada, i passanti la filmano Cosa è successo Tre ragazze hanno fatto di tutto per metterla in imbarazzo dopo che la 16enne avrebbe parlato ...Unadi 12 anni è stata trovata abbandonata in strada e coperta di sangue dopo aver subito uno stupro . La piccola era uscita di casa per fare delle piccole compere, ma non vedendola tornare i ...Si toglie la vita dopo essere stata vittima di bullismo. McKenna Brown della contea di Pinellas, in Florida, si è tolta la vita a 16 anni dopo essere stata vittima di bullismo ...