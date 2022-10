Taylor Swift ha dedicato una canzone di Midnights al suo ex Harry Styles?

Il 21 ottobre è uscito 'Midnights', il nuovo album di, e nel giro di ventiquattro ore è diventato l'abum più ascoltato in un singolo giorno nella storia di Spotify. Un record inaspettato Un record che stupisce non solo il pubblico, ma anche ...... manifesta ricadute sintomatologiche e ricorrenza cronica della sintomatologia (Fernandez, Salem,, et al., 2015;, Abramowitz, McKay, 2012). In tali casi, tra le metodologie alternative, ...Apple Fitness+ per tutti, senza Apple Watch. Ebbene sì, da oggi non serve più lo smartwatch della Mela per allenarsi con Fitness+.La cantante nei giorni scorsi ha segnato il record per l’album più ascoltato nelle prime 24 ore È il momento di prendere Midnights, il nuovo album di Taylor Swift, ed esaminarne ogni brano, ogni parol ...