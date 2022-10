(Di lunedì 24 ottobre 2022) Scegliere un bar, un ristorante o un albergo non è mai stato così facile: grazie a motori di ricerca, social media e piattaforme come Tripadvisor e TheFork basta un click e la prenotazione è presto ...

leggo.it

Ma resterà sempre una guerra contro ai mulini a vento che però si può combattere in due modi: con l'impegno di scrivere, ognuno di noi,vere, o con il più antico metodo, il... ha saputo resistere a due anni di limitazioni imposte dalla pandemia e anzi, proprio durante quel periodo si è costruito una solida reputazione (grazie apositive, social e) ... Recensioni e passaparola Scegliere un bar, un ristorante o un albergo non è mai stato così facile: grazie a motori di ricerca, social media e piattaforme come ...Era ora, la recensione del film di Alessadro Aronadio con Leo e Ronchi. Lo stesso regista riadatta un classico moderno rendendolo personale ...