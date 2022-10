Pensioni 2023 | verso dialogo sociale | sindacati ‘giudicheremo i fatti’

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La neo ministra del Lavoro Calderone si è detta per il, pronunciando queste parole poco dopo il suo giuramento dinanzi al Presidente Mattarella: ‘Io sono per l’ascolto e il, le soluzioni vanno trovate nel confronto per migliorare le condizioni dei lavoratori, dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Tra i, che si sono incontrati a Roma nel corso dell’iniziativa contro le morti sul Lavoro, vi è speranza per le parole del Ministro, ma si attendono i fatti e verranno giudicati unicamente quelli. Icon i numeri uno di Cgil, Cisl e Uil si sono espressi unilateralmente su questa questione, come a dire che di parole se ne sono oramai udite molte, ora è tempo di vedere i fatti e soprattutto di comprendere se sarà compito ...

...di confronto per impedire il ritorno in vigore della Legge Fornero a partire dal primo gennaio. Segretario Generale dell'UGL, in merito alla riforma dellePer il pacchettoil governo sembra intenzionato a non superare il miliardo nel. Di qui l'ipotesi di affiancare almeno nella prima fase a Quota 41 un requisito anagrafico: 61 o 62 anni ...La neo ministra del Lavoro Calderone si è detta per il dialogo sociale, pronunciando queste parole poco dopo il suo giuramento dinanzi al Presidente Mattarella: ‘Io sono per l’ascolto e il dialogo soc ...ROMA - Sulle pensioni "stiamo chiedendo una riforma complessiva che sia in grado di affrontare l'insieme dei temi: non ci accontentiamo di qualche quota ...