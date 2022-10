Milik | «A Marsiglia avrei potuto fare meglio | ma per fare di più c’è bisogno di chi giochi per te»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’Equipe intervista Arkadiusz. Il tema è soprattutto il netto cambio di tendenza da quando è alla Juventus rispetto ai tempi in cui giocava per il. A Torino è arrivato in estate, sembra trovarcisi molto bene, sicuramentedi come si trovava in Francia con Sampaoli. In Serie Aha già segnato 3 gol, più uno in Champions. «Sì, ho iniziato bene qui ma la stagione è lunga e le prestazioni individuali, alla fine, non contano così tanto. Perché l’obiettivo è vincere e lo facciamo tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare per giocaree vincere le partite. Dopo di che, personalmente, sì, ho fatto una buona partenza, anche se penso che possiamo sempre». Come si spiega questo rapido adattamento? «Ho giocato ...