Intanto il prezzo del gas è in continuo calo | ora a 97 | 7 $ MWh Riflessi non immediati sulle nostre bollette

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ad Amsterdam, borsa europea di riferimento , ildel gas è in. Oggi è a quota 97,7 dollari per mrgawattora ovvero il 14 per cento in meno rispetto alla precedente rilevazione che era a sua volta in fortenon si rifletterà nell’immediato ma, ad esempio, concreti segnali si potrebbero avere da gennaio. Speculazione permettendo. L'articoloildel gas è in: ora a 97,7 $/MWh non proviene da Noi Notizie..