Ucraina | Mattarella | “Guerra Russia sciagurata | pace non ignori diritto a difesa”

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Lamossa dalla Federazione Russa contro l’rappresenta una sfida diretta ai valori della, mette ogni giorno in grave pericolo il popolo ucraino, colpisce anche il popolo russo, genera drammatiche conseguenze per il mondo intero”. Lo ha detto Sergioall’incontro ‘Il grido della’, organizzato da Sant’Egidio a Roma. “Dinanzi all’evocazione di scenari tanto terribili le nostre coscienze invocano ladi quelallache ci riunisce qui, oggi. Unache nonila difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito. Avvenga in Europa, in Medio-Oriente, in ...