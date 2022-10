Paola Barale | «Non cerco più l’amore | ma mi diverto | pensate che una donna non fidanzata non trombi più?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 23 ottobre 2022)quasi a luci rosse. La showgirl, in queste settimane impegnata con Ballando con le stelle, si è confidata in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, in cui a cuore aperto ha raccontato di essere stata tradita e di non cercare, a 55 anni, ma solo divertimento. «Sono una libera professionista di 55 anni, nata a Fossano (Cuneo), paese di 25 mila anime dove c’è ancora la mia famiglia», esordisce. «Non credo nel, ma mi» «Il mio lavoro? Faccio un po’ di teatro, tv e danza – dice, ridendo – insomma, una cialtrona. Fortunatissima». Da Fossano, lei non si sarebbe mai spostata: «Mia sorella sognava Milano, poi si è sposata, ha fatto due figli ed è rimasta: io invece volevo fare l’insegnante di ginnastica e passare tempo con i ...