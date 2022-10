Caffè è pericoloso | non assumerlo in questi casi | salute a rischio

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ilpuò diventare un gravedise lo si assume in determinati. È da sapere che èanche bere una sola tazzina: ecco di che cosa si tratta e che cosa sapere. È una delle bevande preferite degli italiani, ma non solo. Per molti rappresenta il carburante essenziale per mettersi in moto la mattina ed iniziare al meglio la propria giornata di lavoro. Peccato che però ci sono alcuniche una sola tazzina potrebbe danneggiare in modo serio ladella persona. Tanto che rinunciarci appare come l’unica strada da percorrere per evitare il peggio. fonte foto: AdobeStockEspresso, decaffeinato, ristretto, lungo, macchiato, corretto, cappuccino, con latte freddo o caldo, con panna, amaro o con zucchero non importante, ...