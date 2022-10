Sci | il caso Zermatt-Cervinia | alte temperature e niente neve artificiale sul ghiacciaio | alla fine la gara di Coppa del mondo viene cancellata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dalle immagini aeree qualche giorno fa si vedeva una lingua di. Appena oltre i bordi, pericolosi crepacci. E prima dell’arrivo, a 2835 metri di altitudine, a Laghi Cime Bianche, il grigio scuro delle pietre.gli organizzatori si sono arresi e la Fis (Federazione internazionale sci) ha deciso: la tappa di discesa libera maschile dideldi, prevista il 29 e 30 di ottobre, è stata. La decisione sullafemminile, in programma il 5 e il 6 di novembre, arriverà tra tre giorni. Nelle prossime ore sono previste perturbazioni sulla località a cavallo tra Italia e Svizzera, ma lo zero termico è fissato intorno ai 3mila metri; oltre a non essere scontato che cada dal cielo la ...