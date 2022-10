Roma | al via il Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese | luogo | orario | menù e prezzi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Questo fine settimana, a Castel di Leva, si terrà ilpreparati direttamente dal fantastico team Bracevia a Tutta Pecora. Infatti, per gli amanticarne e del saporito questo è il weekend perfetto per andare all’Agri-Park a Castel di Leva. Ovviamente non ci saranno solo arrosticini ma anche gnocchi, bruschette, maltagliati al ragù bianco d’agnello e pecorino, stringozzi alla mugnaia e tanto altro da assaggiare e di cui innamorarsi! Verrà dato spazio anche alla tradizionalecon piatti a base di tartufo fresco di Avezzano preparati dagli Chef del Ristorante “Orlandi Tartufi”: una chicca tutta “made in Abruzzo”. Leggi anche: Weekend a: eventi, concerti, mostre e ...

...cinque i progetti diCapitale ammessi ai finanziamenti ministeriali per complessivi 5.315.764 euro. Tra questi risalta l'efficientamento energetico e climatico della s cuola Italo Calvino di...Martedì 25 ottobre 2022, alle ore 17.15 , presso il centro anziani Portonaccio, diF. Meda 147, quinta lezione, in presenza, del Prof. Antonio Saccà, del Corso di " Sociologia" . Questa settimana si parlerà del " romanzo realistico e sociale dall' Ottocento ad oggi ". Si tratta, ... Victoria's Secret inaugura il nuovo store in via Roma