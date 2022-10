Lucca Comics & Games 2022 | svelati tema | poster e primi ospiti

Fumettologica

LEGGI " One Piece Film: Red, dalla caccia al tesoro al grande karaoke, le iniziative aLEGGI "& Games 2022: gli ospiti, le iniziative, tutto quello che c'è da sapere! ...Vi ricordiamo che Tim Burton sarà uno degli ospiti dell'Area Movie di& Games. In questo articolo trovate tutti i dettagli. Cosa ne pensate Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la ... Gli eventi sul fumetto da non perdere a Lucca Comics 2022 A ‘Lucca Comics & Games’ ospiti i registi e il produttore di ‘Dungeons & Dragons – L’Onore dei ladri’. Esperienza speciale per i fan.Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è lieta di presentare in anteprima nazionale a Lucca Comics & Games One Piece Film: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animatio ...