Il mare come dimensione metafisica dell’avventura

(Di sabato 22 ottobre 2022) "La Bibbia”. E’ scritto con un pennarello color oro sulla costa della copertina in tela blu che rilega un piccolo libro. In quanto tale, piccolo, certo non può essere la bibbia canonica. Ma lo è st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...& Soap Un posto al sole anticipazioni 24 ottobre 2022 Martina Pedretti - 21 Ottobre 2022 Un posto al sole anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022 Martina Pedretti - 21 Ottobre 2022 VIOLAIL...assessora e vicesindaca ha avuto posizioni apertamente contro i senza fissa dimora . Si è ...in Italia persone che non avrebbero alcun diritto reale a rimanere qui " e il salvataggio indei ...Due isole ecologiche per i rifiuti recuperati nel mare sono state installate a Mazara del Vallo: una in piazzale G.B. Quinci e l'altra in viale dei marinai d'Italia. (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...