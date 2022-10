Francesco Valdiserri ucciso da un’automobilista ubriaca e drogata | ‘L’auto lanciata a 70 chilometri orari’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Stava rientrando a casa, stava passeggiando con un amico quando, improvvisamente, un’auto a folle velocità, totalmente impazzita e fuori controllo, prima ha sradicato un palo della segnaletica stradale, poi ha abbattuto un piccolo albero. E ha terminato quella sua folle corsa sul marciapiede, lì dove si trovava, il giovane di 18 anni (19 tra pochi giorni), che è stato travolto esulla via Colombo, all’altezza di via Alessandro Severo. Quell’auto, una Suzuki Swift, è salita sul marciapiede, ha spinto il giovane verso il muro di un parcheggio sotterraneo. E non gli ha lasciato scampo. L’auto che ha’ a 70 km/h La ragazza alla guida, residente a Dragona, si era messa al volante sotto effetto di alcol e ...