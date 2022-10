Agenzia ANSA

Alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e del direttore generale della divisione Navi Militari diDario Deste è stato consegnato stamani il Pattugliatore polivalente d'altura (Ppa) 'Francesco Morosini', seconda di sette unità che saranno tutte costruite presso il cantiere Integrato di ...Quest'anno è stataalla sezione Fidapa Genova Due , rappresentata dalla presidentessa ... Ha lavorato in cantieri (, Rolla Propellers), come ricercatore all'Università di Genova e ... Fincantieri, consegnata seconda unità pattugliatori d'altura Alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e del direttore generale della divisione Navi Militari di Fincantieri Dario Deste è stato conseg ...Pierroberto Folgiero: la “leadership tecnica e manageriale di Fincantieri” nella “Viking Polaris”, seconda di due unità da crociera expedition realizzate per Viking ...