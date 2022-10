F1 su TV8 | GP Usa 2022 | orario 22 ottobre | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gli appassionati di Formula Uno si preparano a fare le ore piccole. Sarà difatti necessario restare alzati sino a tarda notte per assistere alledel Gran Premio degli Stati Uniti di F1. D’altronde il fusotexano (e gli orari locali) hanno causato lo “slittamento” della sessione che determinerà la griglia della gara prevista ad Austin nella serata europea di domani. Per stabilire lo schieramento di partenza si utilizzerà la canonica procedura di considerare il miglior tempo sul giro secco. Di conseguenza si comincerà con il Q1, a cui sono ammessi tutti i 20 piloti. I cinque più lenti saluteranno la compagnia, riducendo a 15 gli uomini ai quali sarà consentito scendere in pista nel Q2. Dopo un’ulteriore scrematura, nel Q3 si sfideranno per la casella di partenza privilegiata solamente i 10 migliori del lotto. LA...

Di seguito, tutte le informazioni per seguire in diretta (compresa una guida televisiva e streaming) la gara in programma domani del Gran Premio degli2022 di Formula 1. F1, GP2022: IL PROGRAMMA DELLA GARA E COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING Domenica 23 ottobreDi seguito, il programma dettagliato per seguire in diretta televisiva FP3 e qualifiche del Gran Premio degli2022 di Formula 1, compresa la guida tv.Formula 1 2022, oggi le qualifiche del GP USA in diretta: gli orari e dove vederle su TV8 e Sky, nuovo duello Leclerc-Verstappen ...Formula 1, qualifiche GP Usa, ad Austin: diretta tv in chiaro, streaming gratis, pronostico. Festa rovinata per Verstappen