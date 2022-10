Ciclone Taylor Swift | infranto un importante record con Midnights pronta a battere Adele

Leggi su biccy

(Di sabato 22 ottobre 2022) Appena 24 ore dopo la pubblicazione diha giàun. Il nuovo progetto della popstar infatti è l’album più ascoltato su Spotify nel primo giorno dal rilascio. “E prima ancora che l’orologio potesse suonare la mezzanotte del 22 ottobre,ha battuto ildi album più ascoltato in streaming in un solo giorno nella storia di Spotify. Congratulazioni”. Laha subito commentato la notizia: “Come posso essere stata così fortunata ad avere voi che avete fatto qualcosa di così strabiliante?! Avete visto quello che è appena successo?” How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! ...