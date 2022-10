Sci alpino in tv | gigante Soelden 2022 | orari gare | programma | canali | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con il classico appuntamento diprende il via la Coppa del Mondo di sci-2023. Saranno come sempre gigantiste e gigantisti a dare il via alla nuova stagione sul ghiacciaio del Rettenbach e l’Italia si presenta in Austria con ambizioni subito molto importanti. In campo femminile Federica Brignone e Marta Bassino vogliono ricominciare da dove avevano terminato, con quella meravigliosa doppietta nelle finali di Courchevel/Meribel dello scorso anno; mentre tra gli uomini Luca De Aliprandini cerca di rompere lo zero nella casella delle vittorie in carriera e poi c’è grande curiosità per i giovani Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite. Di seguito ildei giganti di, valevoli per la Coppa del Mondo-2023 di sci. Le ...