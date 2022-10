Opel Mokka-e - Più autonomia per la crossover elettrica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Piccole novità, ma di rilievo, per la-e: lanon cambia nel design o nella sostanza - è sempre spinta dalla stessa unitàda 136 CV e 260 Nm alimentata da un pacco batteria da 50 kWh - ma grazie a un aggiornamento tecnico arriva a percorrere più chilometri con un pieno di energia. L'dichiarata (Wltp) è infatti passata da 324 a 338 km. Ovvero 14 chilometri in più di prima, ottenuti - come abbiamo avuto modo di apprezzare alla guida di una rinnovata-e - senza intaccarne le qualità di guida o lo spunto. Che cosa cambia. Per andare un po' più lontano di prima in mancanza di sostanziali modifiche all'aerodinamica o al propulsore, la-e si affida a due principali novità, una ...