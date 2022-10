Nikita a Edoardo Donnalisi | “ecco perché ho nominato Giaele!”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)parla condopo la puntata spiegando il motivo per cui haGiaele, manon è d’accordo:cosa ha detto alla compagnahanno parlato delle nomination. Dopo la diretta di ieri sera, giovedì 20 ottobre,si sono seduti a mangiare in disparte dal gruppo esi è voluta giustificare per la nomination data all’amica Giaele, affermando di averlo fatto per spronarla e riflettere sul video che è stato mandato in onda dove Giaele dice che con Antonino si sente se stessa. Poi l’influencer ha accusato i suoi compagni di aver avuto un atteggiamento troppo severo nei confronti della compagna d’avventura.però non è d’accordo sulla ...