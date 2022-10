Moto3 | GP Malesia | la giornata di prove libere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lada il bentornato alla, ed il suo circuito di Sepang accoglie la classe entry level del motomondiale per ladi. Il titolo mondiale è già assegnato in Australia, con Izan Guevara che passerà queste ultime due gare in passerella. In ballo c’è ancora il secondo posto, che sarà uno scontro diretto tra Dennis Foggia, Sergio Garcia e Ayumu Sasaki. Non dimentichiamoci degli altri italiani, in cerca di un modo per chiudere in alto la stagione. MotoGP, GP: gli orari della TV del penultimo round, GP: come vanno le? Il cielo è plumbeo ma la pioggia sta lontano dalle FP1. Si presenta al pubblico la wild card locale Syarifuddin Azman, che l’anno ...