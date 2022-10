L’università di Boston e il virus modificato

Leggi su butac

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Premesso che non sono uno scienziato e su questa materia posso solo limitarmi a riportarvi quelli che sono i comunicati ufficiali, siete in tanti che ci state segnalando questa vicenda di cui andiamo a parlare, col titolo scelto dalla testata di Matteo Gracis, l’Indipendente:digioca col: “creata una variante Covid ad alta mortalità” Tutti gli articoli che circolano al momento sono stati scritti scopiazzando dal solito tabloid britannico, il Daily Mail, soprannominato a Londra Daily Fail visto quanto è poco affidabile*. Per chi non conoscesse la storia vi riporto quanto raccontato in italiano su L’Indipendente: LaUniversity avrebbe creato una variante delSars-Cov2 che unisce le caratteristiche di contagiosità del ceppo Omicron con quello originario di Wuhan ...