Grande Fratello Vip | un ex gieffino tornerà come concorrente? L’indiscrezione

(Di venerdì 21 ottobre 2022)VIP, un expotrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia: eccoemersa nelle ultime oreVIP, un expronto a tornare nella Casa? Luca Onestini ha già partecipato alVIP ma potrebbe ritornare in garaufficiale. Nelle ultime ore Trash Italia ha riportato nelle sue stories Instagram la notizia riguardo un ipotetico ingresso dell’exnuovamente nella Casa. Trash Italia scrive: “Si vocifera che Luca Onestini sia in trattativa per entrare al #GFVIP”. La settima edizione del noto reality show è iniziata lo scorso 19 settembre. In pochissime settimane nella Casa più spiata d’Italia è ...

... "Ci sto ancora male" LEGGI - Tom Felton su Daniel Radcliffe: "È come unper me" ' Un ... Proprio al di fuori della SalaFelton si congratulò allora con Gary Oldman per la pulizia del ...... città originaria dei genitori, e coltiva da subito unapassione per lo sport:'Sin da piccola sono sempre stata una sportiva. Questa passione ci è stata trasmessa, a me e a mio...Grande Fratello VIP, un ex gieffino potrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia: ecco l’indiscrezione emersa nelle ultime ore ...Improvvisamente Pamela Prati si è riscoperta innamorata di Marco Bellavia... Per fortuna che ieri sera, nello studio del Grande Fratello VIP 7, c’era anche Sonia Bruganelli, la sola che con un briciol ...