L'HuffPost

Se lodei motori era stato bloccato dall'anno precedente, il passaggio a un unico ... La Ferrari, che aveva già avviato indagini per conto suo, fece denuncia allaordinaria. Avendo ...LE CASELLE Al partito di Meloni, oltre a, Agricoltura e(per il padovano Adolfo Urso o Guido Crosetto), andranno le Politiche europee con Raffaele Fitto, il Sud con Nello Musumeci, ... Giustizia e Sviluppo: doppia sconfitta per Berlusconi (che al Quirinale non parla) Pressing dei suoi figli affinché non rovinasse con parole inopportune il giorno di Meloni. Alla fine il Cav deve digerire la vittoria di Giorgia sui due ...È stata la consultazione al Quirinale più veloce della storia: la coalizione di centrodestra si è presentata questa mattina a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dopo sett ...