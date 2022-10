Funghi | boom di intossicazioni in Toscana | 44 persone finite in ospedale da Firenze a Empoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mancavano solo i… E ora, stando alle notizie che arrivano dalla, all’elenco sempre più lungo degli alimenti contaminati da sostanze pericolose si aggiungono anche loro. Tanto che l’Adnkronos riporta: «Straordinario aumento dell’incidenza di accessi nei pronto soccorso dell’AuslCentro a causa dida». Da sabato 15 ottobre a oggi – informa l’azienda sanitaria – si sono verificate 44con sintomatologia rilevante che ha portato all’ospedalizzazione: 22 casi a. 4 a Prato. Uno a Pistoia e 17 a. Sono stati coinvolti anche 3 minori (uno ae due a Prato, tutti fuori pericolo). E si è registrato un caso gravissimo, in rianimazione, in prognosi riservata ...

Le intossicazioni sono collegate tutte a funghi trovati da cercatori privati, e quindi per proprio uso, consumati in ambito familiare. Pertanto l'invito che arriva dalla Sanità pubblica e veterinaria è di 'Distinguere i funghi velenosi da quelli commestibili è molto difficile, spesso anche per i più esperti nel settore'. In ogni zona dell'Ausl Toscana Centro, a Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, il servizio è attivo presso i presidi sanitari territoriali.