Elisabetta Gregoraci | sauna bollente | curve pericolose | da infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è una showgirl con una bellezza a dir poco travolgente; è impossibile non restare affascinati da una donna così. Per quanto concerne il punto di vista professionale non possiamo non sottolineare la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality tra i più seguiti dal pubblico italiano e che recentemente ha aperto i battenti per la settima stagione.all’interno della casa più spiata d’Italia ha messo in mostra tutta la sua determinazione e tutto il suo carattere, cosa che abbiamo visto in una particolare occasione. InstagramNel corso di una puntata, Alfonso Signorini (il conduttore del programma), ha comunicato ai coinquilini il prolungamento del programma chiedendo ai vip presenti nella casa se volevano continuare o abbandonare la casa; ...