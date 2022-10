Bruno Vespa attacca il TG1 | clima tesissimo dopo il “caso” Fiorello

(Di venerdì 21 ottobre 2022)il “il Tg1 (che ha diretto negli anni ‘90) prima di dargli la linea durante l’appuntamento di Porta a Porta andato in onda ieri sera.il TG1il “Il conduttore, durante Porta a Porta andato in onda ieri 20 ottobre, ha lanciato una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

attacca il #Tg1 durante #PortaaPorta pic.twitter.com/DPOTusCqJY - Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 20, 2022 Andrea Parrella per www.fanpage.itattacca il ...Cos'è successo stavolta Dopo che i giornalisti sono finiti al centro delle polemiche per via di Fiorello, ecco che in queste ultime oreli ha criticati in diretta. Quest'ultimo durante ...