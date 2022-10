“Sono stata al suo fianco fino alla fine” | Emma Marrone parla per la prima volta dell’addio al padre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ormai è ufficiale:non è solo una cantante ma un’attrice a tutti gli effetti. A dimostrarlo non èsolo la sua bella interpretazione nel film Gli anni più belli e nella serie tv Sky A casa tutti bene ma anche l’accoglienza che ha avuto la sua ultima fatica da grande schermoFesta del Cinema di Roma. Durante la kermesse, l’attrice ha presentato nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città il film Il ritorno di Stefano Chiantini di cui è la protagonista e ha anche tenuto una Masterclass durante la quale ha per lato in pubblico della recente perdita del: “ho avuto un grande papà” Rosario, papà amatissimo di, ...

... El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana, dovestati fermati gli account ... La cifra non è ancoradefinita. Ecco cosa ha dichiarato lo streamer:Le ragioni di questi scarsi risultatidiverse: da una parte i problemi strutturali che ... con la differenza che in questi tre anni e mezzo non c'èsufficiente volontà di far funzionare la ...Il fantastico Apple iPad Mini 6 è ora in super offerta su Amazon tornando di nuovo al suo MINIMO STORICO: approfittane subito!Carolina Marconi ci va giù pesante con Giaele De Donà. È scontro nella casa del Grande Fratello Vip. Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Carolina Marconi è molto delusa dal comp ...