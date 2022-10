Gb | il fallimento di Truss e l’abbaglio dell’Economist

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – I fatti e il racconto dei fatti, ogni tanto, si intrecciano in maniera sorprendente. Le dimissioni della premier britannica Liz, che chiudono una parabola incredibile, iniziata il 5 settembre con l’indicazione alla successione di Boris Johnson, passata per la clamorosa bocciatura della manovra economica taglia tasse per i ricchi, e culminata nel passo indietro di oggi, appena un mese e mezzo dopo, arrivano lo stesso giorno in cui fa scalpore, e suscita polemiche, la sceltadi accostare il declino britannico all’Italia, in una cover con il titolo ‘Welcome to Britaly’ e la caricatura divestita da gladiatore, che brandisce una forchetta con gli spaghetti arrotolati e tiene in mano uno scudo a forma di pizza. Non servono né il nazionalismo né il sovranismo per sostenere che quella scelta ...