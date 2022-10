Smaltimento illecito di rifiuti in Valle Caudina | due persone denunciate

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“di”: è il reato di cui dovranno rispondere una 34enne e un 38enne della provincia di Foggia, denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Martino. In orario serale i due, venivano trovati all’interno del complesso industriale in disuso di quel centro, mentre erano intenti a scaricare da un autoarticolato delle ecoballe disecchi contenente materiale di risulta. All’esito degli accertamenti svolti, l’autoarticolato veniva sottoposto a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

