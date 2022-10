NXT 18 10 2022- Welcome back | guys

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Buongiorno amici di Zona Wrestling e vi do come sempre il benvenuto nel settimanale report della puntata di NXT. Una puntata che promette veramente molto bene e che sarà ricca di presenze di atleti del main roster, in più siamo all’ultima fermata prima di Halloween Havoc. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e immergiamoci subito nello show perchè la puntata inizia alla grande, il Judgment Day fa il proprio ingresso al gran completo . Roxanne Perez vs Rhea Ripley (w/Judgment Day) (3,5 / 5) Si parte subito forte e la prima contesa di serata non delude affatto, quanto è mancata Rhea Ripley dall’azione in ring! Il pubblico è stato entusiasta di lei e l’ha tifata dall’inizio alla fine. Rhea domina gran parte del match, con Roxanne che non molla ma è costretta a subire ma anche in questo caso Roxanne non sfigura affatto con delle offensive degne di nota. Rhea però ha ...

Bergamo Dal 21 al 23 ottobre, alStation in piazzale degli Alpini, " Birrifici Erranti - Birre ... Infine, novità assoluta dell'edizioneè la collaborazione con la Comunità delle Botteghe di ...Si terrà sabato 22 ottobre, in diretta dal Performance Center di Orlando (Florida), l'edizionedi Halloween Havoc, nuovo evento speciale di. Il cambio al vertice della WWE ha influenzato anche il terzo brand che ha abbandonato la dicitura2.0 e sta lentamente tornando ai fasti di ...Austin Theory showed up with briefcase in hand and his sights set on the NXT championship days before Halloween Havoc.Carmelo Hayes will be in action on the October 18 episode of NXT. WWE announced that the former North American Champion and Trick Williams will battle Wes Lee and Oro Mensah in a tag team bout on ...