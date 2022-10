Lasciateloi andare

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alle volte bisogna lasciar. Cose, persone, situazioni. Bisogna rendersi conto che forzare una relazione può solo far del male. Quanto può funzionare? Ricucire, ricucire, finché la toppa non decide di allargarsi. E non la puoi cucire più. Bisogna lasciar, allora. Con qualche rimpianto, magari. Ma come dice qualcuno, il meglio deve ancora venire. E arriverà. L’ennesimo litigio, alterco, chiamatelo come volete, che ha coinvolto Andrade e Sammy Guevara dà la dimensione di come, a volte, servirebbe il pugno di ferro nello gestire una compagnia di wrestling. Davanti a tale irresponsabilità, soprattutto dopo quanto accaduto nel post All Out, sarebbe dovuta scendere la mannaia del licenziamento. Soprattutto SE i due sono da tempo speranzosi dialtrove. Andrade per esempio. Presentato come un signor nessuno, ...