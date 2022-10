Kvaratskhelia | due club di Premier pronti all’assalto | la reazione di De Laurentiis

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) NAPOLI CALCIO MERCATO – Kvichaè sicuramente il nome più caldo delle ultime ore. Il talento georgiano ha già fatto impazzire tutti, tifosi napoletani e non, tanto da ricevere le attenzioni da tanti topeuropei, folgorati dalle prestazione dell’ex Dinamo Batumi. A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.com, secondo cui il numero 77 partenopeo ha già attratto l’interesse didi assoluto livello come Liverpool e Manchester City. I Reds, in particolare, avranno modo di osservarlo ancora da vicino quando il Napoli andrà in trasferta ad Anfield nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Calciomercato Napoli: la mossa di Deperè ...

Calciomercato.com

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono lesquadre che hanno segnato il ... Khvichaha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in ...L'attaccante del Napolie il centrocampista del Bayern Monaco Goretzka sono i nomi caldi della lista, congol ciascuno finora. 1. João Cancelo (Manchester City): 4 assist - 0 gol 2. Napoli, un retroscena su Kvaratskhelia: poteva firmare già 2 anni fa, ma... Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport ed ha parlato dei rinnovi in casa Napoli: ...L’idea di Aurelio De Laruentiis è tutt’altra. Insomma Liverpool e Manchester City per Kvaratskhelia dovranno fare veramente un’offerta sbalorditiva per poter scalfire le resistenze di Aurelio De Laure ...