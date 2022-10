Il Cdr del Tg1 scrive a Fiorello | “Non è uno scontro da cortile | non siamo in guerra”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Care colleghe e cari colleghi,sconcertati da come la legittima difesa di uno spazio informativo e del proprio lavoro, di fronte ad una decisione sulla quale non c’è stato alcun confronto o informativa con l’azienda, venga trasformato pubblicamente in unoda, tanto più odioso in quanto ci mette in contrapposizione ad un professionista comeche tutti noi amiamo e stimiamo”. Lo afferma in un comunicato il Cdr del Tg1, composto da Leonardo Metalli, Roberto Chinzari e Virginia Lozito. “Ci piace la sua satira – aggiunge Il Cdr- non ci piace la satira di cattivo gusto che banalizza tutto in dualismo elementare tra buoni e cattivi, che ridicolizza e diffama il nostro lavoro. Chiediamo rispetto per il lavoro di tanti professionisti, che in questi mesi stanno cercando di raccontare al meglio al ...