ATP Napoli 2022 | Lorenzo Sonego va ko con Sebastian Baez al primo turno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Inizia male la seconda giornata dell’ATP diper il tennis italiano. Nella cornice della Rotonda Diaz,esce sconfitto aldall’argentinocon il punteggio di 7-5 7-6, in una sfida girata su pochi punti importanti. Il sudamericano, sesta testa di serie del tabellone, torna a sorridere dopo un’astinenza da vittorie lunga oltre tre mesi, poiché era dal torneo di Bastad di luglio che non alzava le braccia al cielo. Per farlo tornare al sorriso ci voleva evidentemente la città di uno dei suoi idoli, Diego Armando Maradona, tanto che una delle prime cose da lui fatte appena atterrato è stata visitare il murales dedicato al calciatore. Ma torniamo al tennis, con una partita da raccontare. Al terzo giocoè ...

Ancora disagi e disservizi al torneoTennisdopo l'episodio dello slittamento delle gare di qualificazione in conseguenza delle cattive condizioni dei campi da gioco . Questa volta è un tennista a lamentarsi della scarsa ...Il torneo250 di(cemento outdoor) sta cercando di andare avanti tra enormi difficoltà. Dopo la sospensione di Nardi - Moutet per via del campo troppo umido, gli addetti ai lavori potranno contare su ...Il torneo ATP 250 di Napoli 2022 vira sui ventilatori per tenere testa al problema dell'umidità dei campi del circolo campano.Il sintetico dell’Arena tradisce gli organizzatori, si corre ai ripari ma i match vengono dirottati a Pozzuoli. Da ultimo non si gioca di sera: «È troppo umido». Il colombiano Barrientos: «Mai vista u ...