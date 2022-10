Recupero arretrati ANF dipendente pubblico | come procedere?

Orizzonte Scuola

Si tratta deldella perequazione automatica dello 0,2% dello scorso anno (l'inflazione ... Saranno corrisposti anche glimaturati dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022. A conti ...Si tratta deldella rivalutazione dello 0,2% dello scorso anno (l'inflazione definitiva ... Poca roba, ma saranno corrisposti anche glimaturati dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre ... Carta del docente da 500 euro ai precari, Anief: anche il Tribunale di Milano dice che va assegnata. 2mila euro di arretrati ad un docente Si profila uno stop di due settimane per il centrocampista infortunatosi con l'Ajax. Al suo posto domenica giocherà Ndombele. Esame Inter per la Salernitana. Nicola ritrova Bohinen e Lovato.CALDONAZZO. Venticinque milioni di euro per arretrare la Ss47, la Valsugana, creare nuove scogliere e parti di percorso a sbalzo sul lago il tutto andando a impattare in maniera piuttosto importante s ...