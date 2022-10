Quando fu Elvis a fare il militare

(Di martedì 18 ottobre 2022) Prestò servizio in Europa tra il 1958 e il 1960,era già famosissimo, e per molti versi fu un'esperienza che gli cambiò la vita

...Sabbath " "Paranoid" Rolling Stones - "Jumpin' Jack Flash" Led Zeppelin - "Rock And Roll"... Ma anchesembrava che la sconfitta fosse stata strappata dalle fauci della vittoria, lui non si ...AGI - 'ho parlato con Michele (Placido, ndr) due anni prima dell'inizio delle riprese ho visto nei ...sua urgenza di raccontare Caravaggio e ho pensato che questo personaggio fosse come...Il film 'L'Ombra di Caravaggio', diretto da Michele Placido, presentato alla kermesse di Roma. Nel cast anche Isabelle Hupper, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti ...AGI - "Quando ho parlato con Michele (Placido, ndr) due anni prima dell'inizio delle riprese ho visto nei suoi occhi uno sguardo, una febbre, un'urgenza incredibili. L'ispirazione vera me l'ha data pr ...