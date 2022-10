Pochi gol | tanti complimenti | il dilemma Zaniolo | risorsa o problema per la Roma?

Giornale di Sicilia

Quale versione scegliere: quella intristita di inizio partita, seduto in panchina, oppure quella più serena dell'uscita da Marassi, con la vittoria in tasca e i complimenti di Mourinho che gli ...DODÒ - Dopo una brutta entrata, lascia spazio sul cross di Banda che Ceesay non concretizza percentimetri. Anche sullo sfondamento di Gonzalez, in occasione del, esce sconfitto dal duello ... Brunori perno del Palermo, pochi gol ma è il punto di riferimento per i rosa Per analizzare il pari di ieri tra Lecce e Fiorentina, Radio FirenzeViola ha contattato Alessandro Pierini, ex difensore dei viola, che ha dato un giudizio sul momento della squadra di ...Palermo-Cittadella sarà un sfida salvezza. Lo dice la classifica delle due squadre, al momento rispettivamente in 17ª e in 14ª posizione. Gli amaranto hanno 10 punti in classifica, 2 in più del Palerm ...