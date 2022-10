Teleclubitalia.it

Picchiato e accoltellato a 15 anni, in via Caprera a. L'ennesimo episodio di violenza urbana è avvenuto la scorsa notte. Ad aggredire il ragazzino ...loro gli avrebbe inflitto diverse, ...... Stefania Rocca legge 'Quarantadue', testo di Benedetta Palmieri che racconta gli ultimi ... scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari , sarà in scena al Giardino paesaggistico di Porta... Miano, coltellate durante partita di calcetto: grave un giuglianese. Carcere per nipote di lady-camorra Convalidato il fermo di Giuseppe Musella, figlio di Maria Licciardi: avrebbe bloccato un ragazzo mentre il figlio lo accoltellava su un campo di ...