Agenzia ANSA

Il senatore Lucaè stato rieletto capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Il voto di oggi è avvenuto per acclamazione. Lo riferiscono fonti di Fratelli d'Italia. . 18 ottobre 2022Luca) è infatti stato rieletto capogruppo al Senato, per acclamazione. Lo hanno riferito fonti di Fratelli d'Italia. Massimiliano Romeo capogruppo Lega al Senato. Massimiliano Romeo è ... FdI: Ciriani riconfermato capogruppo al Senato - Ultima Ora Il senatore Luca Ciriani è stato rieletto capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Il voto di oggi è avvenuto per acclamazione. Lo riferiscono fonti di Fratelli d'Italia. (ANSA). (ANSA) ...Si chiude anche la partita dei gruppi parlamentari. Attesa per le consultazioni. Ronzulli, Romeo, Malpezzi: ecco i capigruppo ...