(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - Il presidente della Polonia, Andrzej Sebastian, rimarca la sua affinità con il futuro governo italiano a guida Giorgia. "Ultimamente ho visto molte dichiarazioni della, anche noi crediamo che ildeisia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base della prosperità" ha dettoin una intervista a Tg2 Post.è convinto che con il futuro governo "ci potrà essere una più forte collaborazione fra Italia e Polonia, perché tutto quello che dice Giorgiaè vicino alla mia visione, alla mia ottica, al mio modo di vedere" ha aggiunto per poi parafrasare il celebre discorso della leader di Fratelli d'Italia: "Sono Andrzej, sono uomo, sono cattolico... posso ripetere tutto quello che ha detto la ...

AGI - Agenzia Italia

...dichiarazioni della, anche noi crediamo che il sistema dei valori sia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità', ha dichiarato a Tg2 Post il presidente, ......dichiarazioni della, anche noi crediamo che il sistema dei valori sia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità , ha dichiarato a Tg2 Post il presidente, ... Duda: "Io e Meloni condividiamo lo stesso sistema di valori" Il presidente polacco rimarca la sua affinità con la leader di Fratelli d'Italia: "È una ideologia assai vicina alla mia. Anche noi siamo credenti e crediamo che il sistema valori cristiani è importan ...Roma, 18 ott. (askanews) - La guerra in Ucraina, la vittoria elettorale di Giorgia Meloni in Italia e i possibili nuovi rapporti in seno all'Europa, la visione di una politica più orientata ai popoli ...