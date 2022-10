Calciomercato Milan | incontro in sede | Maldini prova l’affondo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Giornata intensa per la dirigenza rossonera: i riflettori si sono già accesi sula CasaIlsi sofferma sul. La dirigenza rossonera evidentemente è impegnata su più tavoli, come dimostra la giornata di oggi. Un paio di ore fa si è parlato dell’del padre di Leao con Paoloe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...essere un pezzo pregiato del prossimo. L'avvio di stagione con il Chelsea non è certo stato esaltante ed è così che le voci sul suo futuro tornano a rincorrersi. Fra le italianee ...1 Illavora al rinnovo di Leao, ma se la trattativa andasse in porto non metterebbe comunque il club al sicuro dagli assalti delle big d'Europa. Come scrive la Gazzetta dello Sport , sul giocatore ci ...Shevchenko: "Il Milan ha un grande gruppo ... ma nelle prossime edizioni torneranno. Il calcio italiano resta sempre di altissimo livello. Benzema Vincere a quell'età è ancora più appagante".Serata a tinte rossonere al Gran Galà del Calcio. C'è tantissimo Milan nei premi nel miglior unidici della passata stagione. Questo il riassunto della serata al Gran ...